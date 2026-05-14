5月14日正午前、JR明石駅前の商業施設で、66歳の女性が運転する軽乗用車がゲートバーを突き抜け駐車場内に進入し、60代の男性をはねる事故が起きました。男性は意識不明の重体となっています。 警察と消防によると、14日午前11時40分ごろ、明石市東仲ノ町の「アスピア明石」の駐車場入口で、市内在住の女性（66）が運転する軽乗用車が、ゲートバーが閉まっているのに発進し、バーを突き抜け駐車場