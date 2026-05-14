Googleは現地時間の2026年5月12日、Gemini Intelligence向けに設計されたノートPC「Googlebook」を発表しました。Googlebookの登場によりChromeOSを搭載したChromebookがどうなるのかについて、ChromeOS担当ヴァイスプレジデントのジョン・マレティス氏が語っています。Talking All Things Googlebook with Google VP John Maletis - YouTubeExclusive: Googlebook Q&A interview with Google VP John Maletis [VIDEO]https://