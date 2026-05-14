グローバルで15の新型モデルを投入し、過去最高水準の利益を目指すホンダは2026年5月14日、2026年3月期の決算説明会および今後の取り組みについての発表会「2026ビジネスアップデート」を開催しました。説明のなかで、新型車の投入を明言しました。2026ビジネスアップデートでは、市場の変化を踏まえたEV計画の見直しに伴い、四輪事業を再構築する計画を明らかにし、今後3年間を特に集中して再構築する期間と定め、2029年3