全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・恵比寿のとんかつ店『洋カツ屋ドン・デ・ラ・ナチュレ』です。カジュアルな定食がワインとスープで優雅な洋食気分にフレンチ出身の原田隼太郎さんが立ち上げたのは、とんかつでもなく洋食とも違う“洋カツ”の店。気軽な定食スタイルだが、味噌汁や豚汁ではなく季節のポタージュから始まる。フレンチの一品のような贅沢な味わいに早く