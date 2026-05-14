ハリマ共和物産 [東証Ｓ] が5月14日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比8.0％増の20.8億円に伸びたが、27年3月期は前期比13.6％減の18億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を55円→60円(前の期は50円)に増額し、今期も60円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比15.4％増の2.9億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の2.0％→