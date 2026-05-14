俳優・アーティストののん（32）が14日、アメーバオフィシャルブログを更新。洗練された“miumiuコーデ”姿とともに、元乃木坂46で俳優の齋藤飛鳥（27）との2ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。【写真】かっこいい！妖艶な雰囲気漂うのん13日、ラグジュアリーブランド「ミュウミュウ（MIU MIU）」が音楽やカルチャー、そして創造的な交流をテーマにした一夜限りの「Miu Miu Jazz Club」を開催。日本のジャズ文化