のん、齋藤飛鳥と”お腹チラ見せ”2ショット披露「やっとお会いできた」
俳優・アーティストののん（32）が14日、アメーバオフィシャルブログを更新。洗練された“miumiuコーデ”姿とともに、元乃木坂46で俳優の齋藤飛鳥（27）との2ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】かっこいい！妖艶な雰囲気漂うのん
13日、ラグジュアリーブランド「ミュウミュウ（MIU MIU）」が音楽やカルチャー、そして創造的な交流をテーマにした一夜限りの「Miu Miu Jazz Club」を開催。日本のジャズ文化やジャズ喫茶に見られる独自の感性から着想を得て、日本との長年にわたる関係性を背景に、 音楽を軸とした多様なカルチャー表現との対話を、体験として届けるイベントだ。
この日、「素敵な夜」と題してブログを更新。「上原ひろみさんの放つ音たちがグサグサと心に染み入りました。最高の夜」と振り返り、ブラックを基調にした透け感のあるレース素材や立体感のあるフリルデザインが印象的なレイヤードスタイルのトップスに、お腹が“チラリ”と見える膝丈のタイトスカートを合わせたmiumiuの“エプロンルック”を着用し、クールさとモード感が際立つコーディネート姿を複数枚公開。手にはブラックレザーのバッグを持ち、濡れ感のあるヘアスタイルとナチュラルメイクで洗練された雰囲気を漂わせた。
のんは「miumiuのエプロンルックは、見たことのない新鮮なレイヤードで目が覚めるようでした」とファッションへの感動もつづった、さらに、「そして齋藤飛鳥さんとやっとお会いできた 嬉しい」と、齋藤との2ショットも公開した。
この投稿にファンからは「カッコいい」「ヤバヤバヤバヤバヤンバルクイナ」「お二人ともナイス」「夜空に舞い降りた…天使のようなイメージ」などの声が寄せられている。
【写真】かっこいい！妖艶な雰囲気漂うのん
13日、ラグジュアリーブランド「ミュウミュウ（MIU MIU）」が音楽やカルチャー、そして創造的な交流をテーマにした一夜限りの「Miu Miu Jazz Club」を開催。日本のジャズ文化やジャズ喫茶に見られる独自の感性から着想を得て、日本との長年にわたる関係性を背景に、 音楽を軸とした多様なカルチャー表現との対話を、体験として届けるイベントだ。
のんは「miumiuのエプロンルックは、見たことのない新鮮なレイヤードで目が覚めるようでした」とファッションへの感動もつづった、さらに、「そして齋藤飛鳥さんとやっとお会いできた 嬉しい」と、齋藤との2ショットも公開した。
この投稿にファンからは「カッコいい」「ヤバヤバヤバヤバヤンバルクイナ」「お二人ともナイス」「夜空に舞い降りた…天使のようなイメージ」などの声が寄せられている。