ニュージーランドサッカー協会（NZF）は14日、FIFAワールドカップ2026に臨むニュージーランド代表メンバー26名を発表した。2010年以来、3度目のW杯出場となるニュージーランド代表は、グループGに入り、グループステージでは6月16日にイラン代表と、同22日にエジプト代表と、同27日にベルギー代表との対戦を予定している。発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。▼GK1マックス・クロコム（ミルウォール／イングランド）1