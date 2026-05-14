ユニチカは後場にストップ安の水準となる前営業日比５００円安の１８１５円でウリ気配となっている。きょう午前１１時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は８４０億円（前期比２９．２％減）、営業利益予想は８０億円（同２４．２％減）としており、嫌気した売りが出ている。中東情勢の緊迫化に伴う原燃料価格の上昇が懸念されるものの、高付加価値・高機能製品の