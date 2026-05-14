事件があった住宅＝14日午後1時44分、栃木県上三川町14日午前9時半ごろ、栃木県上三川町の住宅に住む男性（68）から「強盗が入り、家族がバールで殴られた」と110番があった。県警によると、3人が病院に搬送され、男性の妻（69）が死亡した。県警は強盗事件として逃げた人物を追い、事情を知っているとみられる若い男1人の身柄を確保した。県警によると、住宅は6人暮らし。警察官が到着した際、妻は1階の居間で倒れていた。ほ