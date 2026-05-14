お笑いタレントのだいたひかる（50）が14日までに、ブログを更新。体重を公表した。だいたは「気持ち悪い体重」と題し「久々に体重を測ったら、成人してから47kg以下になった事がなかったのに…50代で45kgきる事が出てきました歳をとって痩せすぎると、干からびると紙一重ですよね」と打ち明けた。さらに「揚げ物が好きだから、ガツガツ食べたいけれど…悪玉コレステロールが高いからそれも難しく。歳をとってから、体質が変わ