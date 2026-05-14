Amazonの従業員が、管理職への印象を良くするために社内AIツールを不必要に使い続けているという話を共有しました。Amazon employees are inflating AI usage to top leaderboards and impress managers | TechSpothttps://www.techspot.com/news/112386-amazon-employees-using-internal-ai-tools-inflate-usage.htmlAmazon employees are "tokenmaxxing" due to pressure to use AI tools - Ars Technicahttps://arstechnica.com