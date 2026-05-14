リソグラフ＆OPEN D.I.Y.スタジオのHand Saw Pressが企画する「Hand Saw Press 春のZINE祭り2026」が、2026年5月2日（土）〜5月6日（水）に渋谷ヒカリエ8階にて開催された。「ZINE」とは、自分の思いや表現を自由にまとめた個人制作の小冊子のこと。日記、詩、写真、イラストなど、テーマも形式も自由で、作り手が伝えたいものをそのまま読者に反映できる。近年ではこのZINEがブームになっており、今回のようなイベントが開催され