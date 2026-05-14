町田の黒田剛監督「三笘選手が怪我をした以上、相馬とかが必ずやってくれると」2024年に初めてJ1昇格を果たしたFC町田ゼルビアは、クラブとして急速に成長している。今年4月にはAFCチャンピオンズリーグエリートの決勝まで勝ち上がり、アジア制覇まであと一歩と迫った。近年、大成功を収めているクラブにとって、所属選手をワールドカップ（W杯）の舞台へ送り出すことも、そのステータスを上げる意味で重要となる。いよいよ北