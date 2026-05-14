インド・プネ近郊のメルセデス・ベンツ製造工場に野生のヒョウが侵入し、工場の操業が2日間中断された。現地時間12日、NDTVの報道によると、ヒョウは10日、インド・マハラシュトラ州チャカン地域にあるメルセデス・ベンツ工場内に侵入した。防犯カメラの映像には、ヒョウが餌を探すかのように工場内を歩き回る様子が映っていた。ヒョウはその後、作業区域内にとどまり、外へ出なかった。従業員の安全への懸念が高まる中、会社側は