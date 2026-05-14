赤城乳業のアイスクリームブランド「Sof’（ソフ）」が、ブランド初となるコラボ商品を発売します。初の相手に選ばれたのは、濃厚でもっちりとした食感で知られるロングセラー「岩泉ヨーグルト」。その味わいをイメージした「Sof’（ソフ）岩泉ヨーグルト味」が、5月18日より全国で販売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】“ソフトクリームの上だけのおいしさ”を厳選した素材で表現する「Sof’（ソフ