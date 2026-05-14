お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が１４日、日本テレビ系朝の情報番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。木曜日のレギュラーである高橋は自身のＸ（旧ツイッター）で“いじめ騒動”について謝罪後、初めての生出演で、一連の騒動について言及した。番組開始直後、高橋はＭＣの「南海キャンディーズ」山里亮太に対し、自ら「あのー、今日ちょっとだけ僕に触れとかないと…。あなたの同期のことで、すご