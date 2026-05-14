シャオミ・ジャパンは、スマートウォッチ『REDMI Watch 6』を5月14日より発売する。本製品は、2.07インチの高精細有機EL（AMOLED）ディスプレイを搭載したスマートウォッチ。解像度は432×514ピクセル、PPI324の高精細表示に対応し、左右対称の超薄型ベゼルにより画面占有率82％を確保している。日中の屋外でも見やすいピーク輝度2000nits（HBM1500nits）、60Hzリフレッシュレートに対応する。 （関連