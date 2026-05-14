望月の烏〈八咫烏シリーズ１０〉（阿部智里、文春文庫）倫敦スコーンの謎（米澤穂信、創元推理文庫）本屋さんのある街で（凪良ゆう/瀬尾まいこ、文春文庫）水車小屋のネネ（津村記久子、毎日文庫）君のクイズ（小川哲、朝日文庫）超かぐや姫！（桐山なると著/スタジオクロマト・スタジオコロリド原作、ファミ通文庫）ビブリア古書堂の事件手帖 〈５〉 扉子と謎めく夏（三上延、メディアワークス文庫）方舟（夕木春央、講談社文庫