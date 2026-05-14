世帯年収2000万円超でも「正直、使えない」　実家は豪邸、普段着はユニクロの40代女性

世帯年収が2000万円を超えるとさぞ豪華な生活をしているのだろうと想像してしまうが、実際の金銭感覚は人それぞれのようだ。

投稿を寄せた40代後半の女性（大阪府／事務・管理）は、父親が自営業と投資で年収3000万円以上、自身を含めた子ども2人もそれぞれ年収600万円以上と配当収入を得ているという。実家暮らしで

「細かい年収は分からないですが、家族3人分でふるさと納税枠が250万円ほどあるのでまぁまぁ裕福だと思います」

と、かなり余裕のある家計状況を明かした。（文：篠原みつき）

「家族が全員貧乏性なので割引商品も大好きだし基本普段着はユニクロです」

そもそも女性の実家は由緒ある土地持ちのようだ。

「地主家系なので自宅は400年以上前から同じ土地にあり約450坪に3階建て13LDDKK…かな」

と事も無げに話す。つまり住居としてはとてつもない広さの土地に部屋が13室あり、ほかにリビング1つ、キッチンとダイニングがそれぞれ2つある。二世帯住宅だろうか。そんな女性の日常は、意外と質素だという。

「家族は全員成人、教育費もないので多分相当余裕はあるとは思いますが、日常の肉や魚はほぼふるさと納税で賄えるし両親が趣味で家庭菜園もしているのであまり使うところがありません」

「行きたい学校や教育に関しては我慢させられたことはありませんが、家族が全員貧乏性なので割引商品も大好きだし基本普段着はユニクロです」

食材の大半をふるさと納税と家庭菜園でカバーしているというからかなり堅実だ。教育にはお金をかける一方で、普段の生活に贅沢の色はうかがえない。

おしゃれな惣菜を見ても「原価計算してしまい自分で作れるな…と思う」

「食べたいものや行きたいこと、やりたいことがあれば我慢する必要はありませんが、面倒臭がりも相まって使えません。月1〜2回外食してペットに使う位ですね」

海外旅行へは「少し前まで年2回ほど」行っていたそうだが、ペットがシニアになったこともあり、あまり行く気がしなくなってしまったという。そもそも、お金を使うことへのハードルが高いようだ。

「百貨店で豪快に買う人を見ると凄いなーって思ってしまいます。お金はあるけど気持ちが追い付かない（この値段でこの程度か…って思ってしまう）感じですね。おしゃれで美味しそうな惣菜を見ても使ってる食材から原価計算してしまい自分で作れるな…と思うと使えません。正直使えなくて困ってます」

金銭的な余裕とお金を消費する感覚は、全くの別物ということなのだろう。

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