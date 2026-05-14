高市総理大臣は、大学などの研究費の倍増を目指す方針を明らかにしました。高市総理：基礎研究力は国力に直結するもの。強い経済の基盤は優れた科学技術力なので、官民でぜひ連携して取り組んでいきたい。経団連の筒井会長から「2040年には官民で年間50兆円の研究開発投資を目指す」などとした提言を受けた高市総理は、「政府として大胆な予算措置を真剣に考えている」と応じました。高市総理は、技術の社会実装を経済成長などにつ