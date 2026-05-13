関西テレビのニュース番組「ｎｅｗｓランナー」（月〜金曜・後４時５０分）は１３日、フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織の神戸市内での引退会見を報じた。白いジャケット、スカート姿で登壇した坂本は「本日は、今までの感謝をたくさん伝えられたらと思っております。よろしくお願いいたします」とあいさつした。会見の最後に大学時代に出会った同じ年の男性との結婚を発