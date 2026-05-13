俳優の佐藤二朗（57）が13日、自身のXを更新。昨年公開の出演映画「爆弾」で演じた、爆破予告とクイズを繰り出しながら、刑事たちを翻弄（ほんろう）していく謎の中年男スズキタゴサクの発言を元に流行中の「タゴサク構文」に反応した。佐藤は「僕の知らない間に、『タゴサク構文』というものがわりと流行っているらしい」とし「なんにせよ、皆さまが話題にしてくださるのはありがたいことです。みんな、ホント、ありがとね」と感