エディオンのグループ会社が使用済みの太陽光パネルのリサイクル施設を福山市に完成させました。福山市箕沖町にあるエディオンのグループ会社、イーアールジャパンに完成した太陽光パネルのリサイクル施設。重さで使用済みパネルの約6割を占める、ガラス部材を分別回収します。太陽光パネルは、設置から約20年で更新時期を迎え、2030年には使用済みパネルの排出量が、年間で最大50万トン規模に達す