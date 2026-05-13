◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１３日・横浜）ＤｅＮＡのドラフト２位右腕・島田舜也投手（２３）＝東洋大＝が１３日、中日戦（横浜）で本拠地初登板初先発。１イニングで３者連続３球三振の「イマキュレートイニング」を成し遂げた。５点リードの５回。４番・細川を１２２キロのカーブで空振り三振。続くボスラーを１３２キロフォークで空振り三振。石伊も１３２キロフォークで空振り三振。ボール球は１球もなかった