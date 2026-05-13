4月から放送されている、テレビ朝日系のドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊』。土屋太鳳と、timeleszのメンバーである佐藤勝利がW主演を務める同ドラマに、SNS上では《土屋太鳳と佐藤勝利の掛け合いがクセになってくる》との声も上がっている。【写真】土屋太鳳、timelesz佐藤勝利との仲良し現場を目撃撮「『踊る大捜査線』シリーズなどで知られる君塚良一さんが脚本を手がける刑事ドラマです。都道府県の垣根を越えた広域事件