【モデルプレス＝2026/05/13】CANDY TUNEの南なつが5月12日、自身のInstagramを更新。プールでの水着ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】紅白出演アイドルメンバー「半端ない透明感」沖縄での水着ショット◆南なつ、沖縄での水着ショット公開南は、沖縄のハッシュタグと共に「なつはお先にプール開きしました」とつづり、プールサイドでの写真を複数枚投稿。リゾート地の建物と鮮やかな青空をバックに、色白な腕やデコル