元AKB48で、タレントの西野未姫（27）が13日、インスタグラムを更新。極楽とんぼ山本圭壱（58）との第2子出産を報告した。西野は「ご報告です！5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です」と、山本や24年に出産した長女との家族ショットとともに報告。「出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！本当にありがとうございました！！