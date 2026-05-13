◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝５月１３日、美浦トレセン前走の小倉牝馬Ｓで重賞初勝利を飾り、Ｇ１初制覇を狙うジョスラン（牝４歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）が、新コンビの戸崎圭太騎手との初コンタクトで軽快な動きを見せた。外コックピットサイト（３歳オープン）を４馬身半追走する形から、６ハロン８３秒４―１１秒６を馬なりでマーク。鞍上