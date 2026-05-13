ガーミンジャパンは、ランニングGPSウォッチ「Forerunner」シリーズの新モデル『Forerunner 70』『Forerunner 170』『Forerunner 170 Music』を5月28日に発売する。予約は5月21日より開始される。 【画像あり】カラーバリエーションや機能の使用イメージ いずれもランニング初心者やランニングウォッチ初心者をターゲットに開発されたエントリーモデル。1.2インチAMOLEDカラ}