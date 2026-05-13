ガーミンジャパンは、ランニングGPSウォッチ「Forerunner」シリーズの新モデル『Forerunner 70』『Forerunner 170』『Forerunner 170 Music』を5月28日に発売する。予約は5月21日より開始される。

【画像あり】カラーバリエーションや機能の使用イメージ

いずれもランニング初心者やランニングウォッチ初心者をターゲットに開発されたエントリーモデル。1.2インチAMOLEDカラーディスプレイを採用し、日差しの下でも視認しやすい表示を実現した。

操作はタッチとボタンのダブルインターフェイスを備え、ランニング中はボタン、日常はタッチでの操作に対応する。本体重量は『Forerunner 70』が40g、『Forerunner 170』および『Forerunner 170 Music』が41gと軽量に仕上げられている。

バッテリー駆動時間は、スマートウォッチモードで『Forerunner 70』が約13日間、『Forerunner 170』が約10日間。GPS稼働モードでは『Forerunner 70』が約23時間、『Forerunner 170』が約20時間となっており、5ATM（50m）防水にも対応する。

新機能として、Garminオリジナルのコーチングシステム「Garminランニングコーチ」に初心者用のワークアウトが追加された。強度やボリュームを抑えたワークアウトや、ラン／ウォークメニューを含むパーソナライズされたメニューを、現在のパフォーマンスや回復状況に応じて提案する。

また、フィットネスレベルに合わせて自動作成される「クイックワークアウト」も搭載。2、3の項目を選択するだけでインターバルトレーニングが自動生成されるため、ランニングウォッチを初めて使う層でも導入しやすい設計となっている。

『Forerunner 170』および『Forerunner 170 Music』は、キャッシュレス決済「Garmin Pay」がSuicaに対応し、ランニング中の買い物などに利用できる。

さらに『Forerunner 170 Music』は音楽再生機能を備え、音楽モードで約6.5時間の駆動が可能。あわせて高度計、気圧計、電子コンパス、ジャイロセンサーを搭載し、より精密な計測にも対応する。

計測機能としては、距離・速度・心拍に加え、VO2 Max、ピッチ、歩幅、接地時間（GCT）などを計測する「ランニングダイナミクス」を搭載。トレーニング後の回復時間を示す「リカバリータイム」、体のエネルギー状態を数値化する「Body Battery」、ストレスレベル、フィットネス年齢、消費カロリーなども計測できる。睡眠面では「睡眠スコア」「睡眠コーチ」「お昼寝検出」に対応する。

ランニング以外にも、トラックラン、サイクリング、筋トレ、ヨガ、スイムなど複数のスポーツアプリを内蔵。記録は無料アプリ「Garmin Connect」で一括管理が可能となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）