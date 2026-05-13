アメリカのトランプ大統領の中国訪問について中国外務省の郭嘉昆報道官はきょう（13日）の会見で歓迎する意向を示しました。中国外務省 郭嘉昆 報道官「中国側は、トランプ大統領が中国を公式訪問することを歓迎する」中国外務省の郭嘉昆報道官は「両首脳は、中米関係や世界の平和・発展にかかわる重大な問題について突っ込んだ意見交換を行う」としたうえで、「中国はアメリカとともに協力を拡大し、意見の食い違いを管