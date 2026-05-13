13日午後、由利本荘市石脇の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと13日午後3時20分ごろ、由利本荘市石脇字下長老沼の市道にクマ1頭がいるのを、車の中で休憩していた由利本荘市の30代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約20メートルです。周辺は住宅地で、隣接地域には小学校や保育園などもあります。警察が注意を呼びか