三十三銀行を傘下に持つ三十三フィナンシャルグループと、あいち銀行を傘下に持つあいちフィナンシャルグループが、来年4月に経営統合することが13日、発表されました。三十三銀行とあいち銀行の名前は残す方向で調整していて、総資産11兆円を超える地銀グループが誕生します。13日夕方、三十三フィナンシャルグループの道廣剛太郎社長とあいちフィナンシャルグループの伊藤行記社長が名古屋市内で記者会見を行い発表しました。統