モデルで女優の桐島かれん（61）が13日、自身のインスタグラムを更新し、母の作家・桐島洋子氏（88）とのショットを公開した。「今年89歳となる母。食欲旺盛、元気にしております」とつづり、洋子氏の肩を抱く笑顔の2ショットを投稿。カーディガンを着た洋子氏は穏やかな表情で、かれんの手に両手を重ねている。洋子氏は未婚の母としてかれんと写真家の桐島ローランド氏、エッセイストの桐島ノエル氏の3人の子供たちを育て上