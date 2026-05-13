日本ヴィーガン協会は5月17日、西宮市役所の横にある六湛寺公園にて「第9回 西宮ヴィーガンフェス」を開催する。「第9回 西宮ヴィーガンフェス」同イベントは、"環境保全と衣食住"をテーマに、25店舗が出店。ヴィーガンフードやスイーツ、自然農野菜、エコ雑貨などが楽しめる。グルメでは、焼き立てヴィーガン餃子(五葷なし)が初出店するほか、こだわりのグルメが集結する。動物性食品にアレルギーや制限があっても楽しめる弁当や