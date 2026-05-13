六湛寺公園で″環境保全と衣食住″がテーマの「西宮ヴィーガンフェス」開催
日本ヴィーガン協会は5月17日、西宮市役所の横にある六湛寺公園にて「第9回 西宮ヴィーガンフェス」を開催する。
「第9回 西宮ヴィーガンフェス」
同イベントは、"環境保全と衣食住"をテーマに、25店舗が出店。ヴィーガンフードやスイーツ、自然農野菜、エコ雑貨などが楽しめる。
グルメでは、焼き立てヴィーガン餃子(五葷なし)が初出店するほか、こだわりのグルメが集結する。動物性食品にアレルギーや制限があっても楽しめる弁当や、グルテンフリードーナツも楽しめる。
また、Eli Sookerさんによるクマの写真展示やクマとの共存について学べる特別講演「くまと共存努力」や、紙芝居、おはなし会などの子ども向けワークショップも実施する。
そのほか、ヴィーガン非常食のVエイドパンや「名水神河町の酵素玄米おにぎり」など、一定条件を満たすともらえる先着プレゼントも用意している。
「第9回 西宮ヴィーガンフェス」
同イベントは、"環境保全と衣食住"をテーマに、25店舗が出店。ヴィーガンフードやスイーツ、自然農野菜、エコ雑貨などが楽しめる。
グルメでは、焼き立てヴィーガン餃子(五葷なし)が初出店するほか、こだわりのグルメが集結する。動物性食品にアレルギーや制限があっても楽しめる弁当や、グルテンフリードーナツも楽しめる。
また、Eli Sookerさんによるクマの写真展示やクマとの共存について学べる特別講演「くまと共存努力」や、紙芝居、おはなし会などの子ども向けワークショップも実施する。
そのほか、ヴィーガン非常食のVエイドパンや「名水神河町の酵素玄米おにぎり」など、一定条件を満たすともらえる先着プレゼントも用意している。