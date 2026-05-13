パク・ソハム パク・ソハム（Park Seoham）が８日、千葉・幕張メッセで開催された「KCON JAPAN 2026」（初日）のK-STORY ZONEに登場。韓国ドラマ『宇宙をあげる』で演じたユンソンについて語った。また、日本で好きな食べ物として「一蘭が好きです！」と笑顔で明かした。