13日(水)の日本列島は、上空の寒気が強く大気の状態が不安定になりそうです。発達した雨雲が局地的にかかり、急な雨をもたらすおそれがあります。13日の雨と風の予想ですが、昼過ぎから近畿や東海、関東・甲信を中心に内陸部で雨雲が発生、発達する見込みです。夕方は、東海や関東・甲信の山沿いなどで引き続き雨が降るでしょう。13日は、東海や関東・甲信の山沿いで雷をともない急な雨が降るところがあるでしょう。日中の気温は、