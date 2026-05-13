フィギュアスケートの2022年北京冬季五輪団体銀メダリスト樋口新葉さん（25）が13日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。親友であるフィギュアスケート女子の坂本花織（26＝シスメックス）が同日、地元の神戸市内で行った現役引退会見の中で、結婚していたことを電撃発表したことについて「結婚発表、びっくりしたんですけど…実は聞いていた」と、笑顔で語った。会見の最終盤、坂本は「私事ではございますが、