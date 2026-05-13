フィギュアスケートの2022年北京冬季五輪団体銀メダリスト樋口新葉さん（25）が13日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。親友であるフィギュアスケート女子の坂本花織（26＝シスメックス）が同日、地元の神戸市内で行った現役引退会見の中で、結婚していたことを電撃発表したことについて「結婚発表、びっくりしたんですけど… 実は聞いていた」と、笑顔で語った。

会見の最終盤、坂本は「私事ではございますが、先日結婚しました」と報告。会場から大きなどよめきと拍手が起こった。お相手については、「大学時代に出会った方です。同い年です」と説明。「真逆な方で、常に冷静で物事を考える人。でも楽しむことを忘れず、一緒に面白いことをしてくれる人です」と笑顔で語った。フィギュアスケート関係者ではないという。

樋口さんは「実は（会見で）言うのも先週聞いていた。あのずっとドキドキしながら見てました」と明かした。恵俊彰から「知ってたんでしょ」と問われ「はい、知ってました」と答え「結婚式とか挙げられたんですか」と問われ、「それはまだ全然」などと、次第に樋口さんの会見のように。付き合う前から知っていたとし、付き合った時には「付き合う前の話もずっと聞いてたので。結婚しますと言われたのでその時はびっくりして」とうれしそうに話した。