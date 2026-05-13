朝日町の宮崎海岸でけさ、灰付けワカメの天日干しが行われました。ことしは栄養が多く含まれた雪解け水に恵まれ、ワカメの出来はよいということです。午前7時ごろ、海岸には地元の人が集まり、けさ採れたワカメに稲ワラを焼いた灰をまんべんなくまぶしていました。灰を付けて干すことで、色と風味を保ちながら長期間保存できるということです。灰付けワカメの天日干しは5月上旬から中旬までの間に、晴れて風がなく、波が穏やかなど