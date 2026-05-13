元テレビ東京の森香澄が１２日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、局アナ時代にあった驚きのカメラの存在を明かした。この日は「女性アナウンサーのリアル」と題し、元局アナだった女性アナウンサーが集合。森は局アナ時代に「競馬番組をやっていた」といい、その時に女性アナの横にあった「ＹＣ」というカメラの存在を明かした。横に座る元ＮＨＫの中川安奈も「ＹＣ！」とすぐ分かったようで、森は「ＹＣ」