蓄電池をレンタルし電気代を節約できるという新サービスが始まります。KDDIグループで電力の小売り事業を展開する子会社は、家庭に蓄電池を設置し、電気代の削減と災害時の備えを提供する新たなサービスを発表しました。蓄電池にためた電気を電力の取引市場で売ることで収益を得る仕組みです。蓄電池は無料で配布され、月額3000円の節約が可能だとしています。auエネルギー&ライフの齋藤茂社長は新サービスの発表会で「電力の