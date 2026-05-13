倉林紅が自身のインスタグラムを更新。今週の国内女子ツアー「Sky RKBレディスクラシック」に参戦するため福岡県に移動すると、開催地・糸島市で「ちょっと寄り道」を楽しんだ様子を投稿した。【写真】ハシゴを使って乗るほど高いブランコ！（全5枚）砂浜を訪ねた倉林はヤシの木のブランコに乗ったり、「宙の鐘」に続く階段を登ったり、大きな鐘を撞いたりと、大人気のフォトスポットで撮影した写真や動画を公開した。そして「天気