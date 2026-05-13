プロテスト4位合格のルーキーが福岡県糸島市の映えスポットを満喫 大きな鐘を撞いて必勝祈願？
倉林紅が自身のインスタグラムを更新。今週の国内女子ツアー「Sky RKBレディスクラシック」に参戦するため福岡県に移動すると、開催地・糸島市で「ちょっと寄り道」を楽しんだ様子を投稿した。
【写真】ハシゴを使って乗るほど高いブランコ！（全5枚）
砂浜を訪ねた倉林はヤシの木のブランコに乗ったり、「宙の鐘」に続く階段を登ったり、大きな鐘を撞いたりと、大人気のフォトスポットで撮影した写真や動画を公開した。そして「天気も良くて景色も最高で癒されました」と大会前のひとときを大いに満喫。投稿の最後にはハッシュタグを添えて「#このブランコこう見えてすごい高い」と強調。「#乗るのにハシゴ使ったよ」「#お母様撮影上手くなってきた？」と撮影の裏話も披露していた。投稿を見たファンからは「何をやっても可愛いです」「天気最高 気持ちいいね」「リフレッシュして大会ファイト」などのコメントが寄せられていた。倉林は昨年のプロテストに4位で合格したルーキーだ。ファイナルQTでは首位となり、今年前半戦の出場権を獲得している。これまで7試合に参戦し予選通過は4試合。中盤戦の出場権をかけた第1回リランキングに向けた順位は現在32位につけている。例年30位前後ならば通過は確実とみられるが、より安全圏に順位を上げるためにも、残された試合で上位進出を果たしていきたいところだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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