ずっといじめられた先輩がいる『R−1ぐらんぷり2009』王者のピン芸人、中山功太（45）への“いじめ告発”を受けて謝罪コメントを発表したお笑いコンビ『サバンナ』の高橋茂雄（50）。その影響は徐々に広がりつつあるようだ。事の発端は、中山が５月５日配信のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3』で先輩芸人から10年あまりいじめを受けていたと暴露。番組内で「僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけどずっといじめ