中山功太“いじめ告発”で『サバンナ』高橋茂雄が謝罪　視聴者も気になるNHK『みいつけた！』の回答

ずっといじめられた先輩がいる

『R−1ぐらんぷり2009』王者のピン芸人、中山功太（45）への“いじめ告発”を受けて謝罪コメントを発表したお笑いコンビ『サバンナ』の高橋茂雄（50）。その影響は徐々に広がりつつあるようだ。

事の発端は、中山が５月５日配信のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3』で先輩芸人から10年あまりいじめを受けていたと暴露。番組内で

「僕の体感で言ったら10年ぐらいなんですけどずっといじめられた先輩がいる」

と明かした。

スタジオがざわつく中、中山は

「今、むちゃくちゃ売れてますし、たぶんですけど、その人に対して皆さん良いイメージを持っていると思うんですよ」

と続けた。そして、

「僕がされたのは、今から生放送始まります、ってなった時に、５秒前、４、３…って言うた時に『こいつのやっているあの仕事なんか、100万もらっても、俺やらへんわ』て（その芸人が）言うて。１、0０、スタート、で始まるんですよ」

と陰湿な手口を明かした。

その後ネット上で話題となり、その先輩芸人は誰かと特定する動きに発展。“犯人捜し”が盛り上がるなかで、大きく動いたのが５月10日だった。

「高橋さんの相方で、中山さんとも親交のある八木真澄（51）が自身のXで今回のイジメ騒動について言及。〈功太と茂雄もまだ話せてないみたいなので、双方の話を聞き僕が書きます〉としたうえで、〈功太が傷ついてしまったのだから、100％茂雄に責任がある〉と明かしたのです。まだ、高橋さんと断定されていない中での投稿だったので、大きな波紋を呼びましたね」（女性誌記者）

そこからの展開は早かった。

Eテレで人気キャラクターの声優を

翌11日に中山がXで

〈先程、サバンナ高橋さんと電話でお話させていただきました。当時、嫌な思いをさせてしまったことに対して真摯に謝罪をして下さいました〉

と明かすと、時同じくして高橋が

〈当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました〉

と謝罪したことを発表した。

だが、この騒動はこれで終わりそうにない。あるテレビ局関係者は、

「過去に元『プラス・マイナス』岩橋良昌さんも芸能人や先輩らから受けたいじめ被害を暴露して吉本を退社しました。中山さん自身も被害者とはいえ、各所に迷惑がかかる可能性があり、吉本から怒られる可能性も否定できません。また高橋さんも、『TKO』木下隆行さんのように、テレビなどの仕事に影響が出るかもしれません」

と話す。

実際に５月11日に公開された日刊スポーツでは、高橋がCMキャラクターを務めるライオン『ストッパ下痢止め』について、同紙の取材に対し

〈現在総合的に対応を検討しております〉

とコメントするなど、対応に追われている。

高橋の去就についてもっとも注目されている番組のひとつがNHK Eテレで放送されている『みいつけた！』だ。主要キャラクターであるコッシーの声優を長年、務めている。

幼児向け番組ということもありネット上などでは、

〈NHKはコンプラ厳しいから降板か？〉

〈いじめ加害者なのはちょっと〉

など厳しい声が上がっている。

そこで本サイトはNHKに対し、高橋の番組降板の可能性と郄橋が後輩芸人からいじめ告発されたことをどう考えるのか質問したところ、

〈現在のところ出演予定に変更はありません。個別の案件についてコメントすることはありません〉

との回答だった。

匿名でのいじめ告発から、自主的に謝罪コメントを発表したサバンナ高橋。果たして、仕事面で影響は出てくるのだろうか――。