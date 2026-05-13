資料漁業 減少している漁業就業者を確保しようと、香川県が2026年9月26日と27日、小豆島で体験型漁業就業フェアを開催し、参加者を募集しています。5人程度、参加無料。 小豆島沿岸の漁場周辺で漁業体験などを行います。2027年度かがわ漁業塾（前期日程）の入塾希望者5人程度の参加を募集します。 応募期間は2026年8月31日までで、香川県電子申請・届出システムで申し込みます。問い合わせは、香川県水産課 総務・漁協