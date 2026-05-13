お笑いコンビ、博多華丸・大吉の博多華丸（56）が13日、キャスターを務めるNHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。自身の行動が「老害」と受け取られる可能性を質問した。この日の番組では、中高年の行動を「老害」と呼ばれることについて、視聴者のさまざまな意見について取り上げ、キャスターの博多華丸・大吉、鈴木奈穂子アナ、ゲストの大久保佳代子、村山由佳氏、ラランド・サーヤが議論を交わした。進行の安部みち